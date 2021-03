Portogallo-Azerbaijan qualificazioni mondiali | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 23 marzo 2021) Quest’estate dovremmo finalmente “recuperare” gli Europei che la scorsa estate non si sono disputati ma intanto è già tempo di: in questa sosta dei campionati per le nazionali, si disputano infatti le prime partite per lealla competizione che si disputerà nel 2022 in Qatar. Nel gruppo A, la favorita d’obbligo è InfoBetting: Scommesse Sportive e