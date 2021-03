Portogallo | attento | «Ho già marcato Leao Si ferma così»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Martin Erlic, difensore dello Spezia e della Croazia Under 21, si appresta ad affrontare Rafael. Ecco le sue dichiarazioni Martin Erlic, perno dello Spezia e dell'Under 21 croata, è pronto a sfidare ilnell'Europeo di categoria che sta per iniziare. Il difensore si è softo su Rafael, attaccante del Milan affrontato già due volte in Serie A. «Sono bravi tecnicamente e veloci: ancheè veloce, rapido, ho avuto la possibilità di giocarci contro due volte e l'ho visto. Dovremo esser concentrati per 90 minuti e anche di più: sarà la prima gara e sarà la più importante per noi».