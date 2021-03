Porsche | record di ricavi nell' anno della pandemia E l' astronave elettrica Taycan diventa anche off road

(Di martedì 23 marzo 2021) Una corsa straordinaria. L'auto, ormai, non si ferma più. Si chiamaCross Turismo la prima auto zero emission ad alte prestazioniin off. Il gioiello, non poteva essere ...

... contribuendo a far realizzare allail secondo miglior anno di sempre, con le vendite (272.162 unità) in calo di appena il 3% rispetto al 2019 daassoluto. Ancora meglio sono andati i ...... nonostante il ritiro della Merkel, decisa a andare in pensione dopo aver eguagliato ildi ...nen, verdi, sono divisi: a Stoccarda, nel Baden - Württemberg, hanno festeggiato lala ...Una corsa straordinaria. L’auto elettrica, ormai, non si ferma più. Si chiama Taycan Cross Turismo la prima auto zero emission ad alte prestazioni anche in off road. Il gioiello, ...Una nuova foto spia apparsa sul web ritrae quella che sembra essere un remake della leggendaria Porsche 959 Safari che vinse la Parigi Dakar del 1984 e del 1986, ma basata sulla generazione 992 della ...