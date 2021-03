Polonia | il Governo ha vietato l’aborto e ora legalizza la violenza domestica “Ma noi donne non ci arrendiamo”

Leggi su tpi

(Di martedì 23 marzo 2021) “È come se avessimo battuto il sistema: c’è ile poi, grazie a noi, c’è uno Stato parallelo di auto-sostegno che ora tutti sanno come raggiungere”. Per anni era stato quasi impossibile per lein difficoltà chiedere aiuto, ma ora tutti sanno il numero da contattare: “+48 222 922 597” è scritto dappertutto. Alle fermate dei bus, sui tabelloni pubblicitari di tutte le città, e anche sui manifesti che i politici d’opposizione mettono in bella mostra durante le loro interviste in tv. “Il nostro Stato ci vieta l’assistenza sanitaria e la possibilità di abortire, così abbiamo costruito uno Stato parallelo che ci possa fornire questi servizi”, racconta a TPI Marta Lempart, leader della rivoluzione dellepolacche. Ogni anno inavvenivano circa 1.000 aborti, quasi tutti per malformazione del feto. Da ...