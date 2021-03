Pio e Amedeo sfottono Stefano De Martino: “Belen incinta, auguri ma è del parrucchiere” (VIDEO) (Di martedì 23 marzo 2021) Pio e Amedeo al Serale di Amici 20 Ad un certo punto nello studio di Amici 20 tutto il pubblico presente è rimasto in imbarazzo per una battutaccia fatta da Pio e Amedeo, il duo comico pugliese. Quest’ultimi infatti, che faranno parte del cast per tutta la durata del Serale, sono entrati sul palcoscenico con il loro fare chiassoso rompendo il silenzio dopo il primo verdetto di eliminazione. Infatti, dopo l’addio della cantante gaia, la gara si è fermata per fare spazio all’ironia dei due attori che non si sono fatti scappare l’occasione di prendere in giro la giuria. Il primo a finire nelle loro grinfie è il neo papà Stash, cantante, ex concorrente di Amici 2015, ex professore e ora terzo giudice del talent show di Maria De Filippi. Il duo comico prende in giro Stefano De Martino sulla gravidanza di ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 23 marzo 2021) Pio eal Serale di Amici 20 Ad un certo punto nello studio di Amici 20 tutto il pubblico presente è rimasto in imbarazzo per una battutaccia fatta da Pio e, il duo comico pugliese. Quest’ultimi infatti, che faranno parte del cast per tutta la durata del Serale, sono entrati sul palcoscenico con il loro fare chiassoso rompendo il silenzio dopo il primo verdetto di eliminazione. Infatti, dopo l’addio della cantante gaia, la gara si è fermata per fare spazio all’ironia dei due attori che non si sono fatti scappare l’occasione di prendere in giro la giuria. Il primo a finire nelle loro grinfie è il neo papà Stash, cantante, ex concorrente di Amici 2015, ex professore e ora terzo giudice del talent show di Maria De Filippi. Il duo comico prende in giroDesulla gravidanza di ...

IlContiAndrea : Domani al via il Serale di #Amici20 confermati i giudici Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash.… - AmiciUfficiale : Quando Pio e Amedeo salgono sul palco di #Amici20 le risate sono GA-RAN-TI-TE! ?? - frankiehinrgmc : #colapescedimartino che fanno Pio e Amedeo con i musicisti italiani sono il nuovo format 2021 #propagandalive @welikeduel - Sara22775496 : @WittyTV Pio e Amedeo...imbarazzanti, non hanno fatto ridere.. - sofiasera3 : @aleeisgolden Ma perchè pio e Amedeo che non fanno ridere nemmeno mia nonna? -