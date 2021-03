Perché Danna Paola ha lasciato Elite: “Facevo una doppia vita come Hanna Montana” (Di martedì 23 marzo 2021) Danna Paola ha lasciato Elite alla fine della terza stagione, insieme a buona parte del cast principale: il pubblico non rivedrà il personaggio di Lucrecia nel quarto capitolo che sta per arrivare su Netflix e l’attrice ha spiegato, aprendosi per la prima volta sull’argomento, cosa ha motivato quella scelta. come altri attori della serie di Carlos Monteiro, Danna Paola ha lasciato Elite quando la serie era al massimo della sua popolarità: in due anni, è diventata una delle serie spagnole più viste al mondo, sulla scia del successo de La Casa di Carta. Ma alla fine della terza stagione la serie ha visto uscire di scena molti degli allievi de Las Encinas, predisponendo un rinnovo radicale dei personaggi con nuovi studenti che ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 marzo 2021)haalla fine della terza stagione, insieme a buona parte del cast principale: il pubblico non rivedrà il personaggio di Lucrecia nel quarto capitolo che sta per arrivare su Netflix e l’attrice ha spiegato, aprendosi per la prima volta sull’argomento, cosa ha motivato quella scelta.altri attori della serie di Carlos Monteiro,haquando la serie era al massimo della sua popolarità: in due anni, è diventata una delle serie spagnole più viste al mondo, sulla scia del successo de La Casa di Carta. Ma alla fine della terza stagione la serie ha visto uscire di scena molti degli allievi de Las Encinas, predisponendo un rinnovo radicale dei personaggi con nuovi studenti che ...

