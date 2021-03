Pd, riesce solo alla Camera il blitz di Letta sui capigruppo al femminile. Al Senato Marcucci ha i voti per il no (Di martedì 23 marzo 2021) Il Senatore riformista non vuole lasciare l'incarico di capogruppo a Palazzo Madama a una collega, come chiesto dal segretario. Sarà braccio di ferro fino alla votazione di ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 23 marzo 2021) Ilre riformista non vuole lasciare l'incarico di capogruppo a Palazzo Madama a una collega, come chiesto dal segretario. Sarà braccio di ferro finovotazione di ...

Advertising

M5S_Europa : #AstraZeneca non riesce a garantire la produzione che aveva indicato e si scopre che utilizza solo uno stabilimento… - Corriere : Il test agli ex pazienti Covid e le domande «solo per donne»: «Riesce a cucinare e far... - criz_bi : (Oppure voleva solo far notare che riesce ad arrampicarsi fino al soffitto per acchiappare una mosca. Chissà) - generacomplotti : RT @Pasquino70: @BelpietroTweet Mauri . Ma ogni tanto in questo paese si riesce ad uscire dalla dietrologia, dal complotto e soprattutto d… - bignesalati : RT @_honeyclouds8: Leonardo riesce sempre a trasmettere quello che tutti noi proviamo con un solo ed unico sguardo ?? #amici20 https://t.co… -