Advertising

TV7Benevento : Pd: Mirabelli, 'donna scelta positiva, non è punizione a Marcucci o area politica'... -

Ultime Notizie dalla rete : Mirabelli donna

Il Tempo

'Sarebbe uno strumento che si potrebbe studiare per evitare che, durante le assunzioni, una... Per altri, come il senatore, capogruppo dem in commissione giustizia, 'È una proposta che ...Come ha ben evidenziato Franco, senatore ed esponente dei Areadem di Dario Franceschini ,... "C'è bisogno di un segretario nella pienezza delle sue funzioni, potrebbe essere unacome ...Roma, 23 mar. (Adnkronos) - “La scelta di eleggere un capogruppo donna è una scelta importante che il gruppo del Pd al Senato deve compiere con ...«O si cambia o si muore». Il neo segretario del Pd Enrico Letta lo aveva già annunciato nella direzione nazionale, soprattutto parlando del tema della parità di genere.