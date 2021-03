**Pd: Marcucci, 'domani sera dirò mie decisioni, dem casa mia'** (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Si è conclusa ora l'assemblea dei senatori del Pd, introdotta dal segretario Enrico Letta. Voglio comunicarvi il senso delle cose che ho detto, partendo dalla fine. Ovvero che dopodomani, giovedì dalle ore 9, la stessa assemblea si riunirà per votare il proprio capogruppo. Io mi prenderò 24 ore per decidere cosa fare, e lo farò come sempre ho fatto in questi anni, parlando con i miei colleghi ed anche questa volta deciderò con loro, non deciderò da solo". Lo scrive Andrea Marcucci su Fb. "Ho letto le centinaia di messaggi che da un po' di tempo molti di voi scrivono su questa pagina, alcuni anche con toni violenti o ingiurie non accettabili. E allora una volta per tutte, vi invito alla riflessione. Io sono un militante del Pd, sono un socio fondatore, e mi sono formato sui capisaldi della cultura politica liberale. Lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Si è conclusa ora l'assemblea dei senatori del Pd, introdotta dal segretario Enrico Letta. Voglio comunicarvi il senso delle cose che ho detto, partendo dalla fine. Ovvero che dopo, giovedì dalle ore 9, la stessa assemblea si riunirà per votare il proprio capogruppo. Io mi prenderò 24 ore per decidere cosa fare, e lo farò come sempre ho fatto in questi anni, parlando con i miei colleghi ed anche questa volta deciderò con loro, non deciderò da solo". Lo scrive Andreasu Fb. "Ho letto le centinaia di messaggi che da un po' di tempo molti di voi scrivono su questa pagina, alcuni anche con toni violenti o ingiurie non accettabili. E allora una volta per tutte, vi invito alla riflessione. Io sono un militante del Pd, sono un socio fondatore, e mi sono formato sui capisaldi della cultura politica liberale. Lo ...

Giorgiolaporta : Invece di fare la pagliacciata di sostituire #Marcucci e #DelRio per far vedere che le #donne sono fondamentali nel… - lucatelese : Il Pd ha cambiato tre segretari, ma Marcucci non vuole mollare la sua poltrona da capogruppo in nessun caso e si pr… - lucatelese : Il mitico Marcucci: com qualsiasi linea e qualsiasi segretario lui vuole tenersi stretta la poltrona. - FabioMontale : RT @danielamazza2: C'era una volta un capogruppo PD che in disaccordo con il suo segretario si dimise e rinunciò al ruolo. Trova le differe… - FrancoCappellet : Ucci Ucci speriamo si levi dalle Palle #Marcucci. #PD #Letta #Senato -