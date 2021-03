Pd, il “signornò” di Marcucci prima grana per Letta: «Io resto. Le donne piazzale altrove» (Di martedì 23 marzo 2021) Al momento è solo una grana. Le prossime ore ci chiariranno se potrà trasformarsi in un piccolo Vietnam. Di certo c’è che il caso è aperto. Perché un grattacapo ad Enrico Letta la lettera di Andrea Marcucci è destinata a procurarglielo. Il capogruppo al Senato, infatti, non ha alcuna voglia di farsi da parte per fare posto ad una donna. «Puoi darci consigli – ha detto in sostanza al segretario – ma non puoi imporci niente». Marcucci si fa scudo dell’autonomia dei gruppi. Da leader del Pd, Letta è tenuto a rispettarla. Significa che se l’attuale capogruppo non si dimette, lui deve riporre nel baule dei buoni propositi l’idea di avere una donna anche alla guida dei senatori. Polemica lettera di Marcucci al segretario Oppure, in alternativa, ingaggiare uno di quegli infiniti bracci di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 marzo 2021) Al momento è solo una. Le prossime ore ci chiariranno se potrà trasformarsi in un piccolo Vietnam. Di certo c’è che il caso è aperto. Perché un grattacapo ad Enricola lettera di Andreaè destinata a procurarglielo. Il capogruppo al Senato, infatti, non ha alcuna voglia di farsi da parte per fare posto ad una donna. «Puoi darci consigli – ha detto in sostanza al segretario – ma non puoi imporci niente».si fa scudo dell’autonomia dei gruppi. Da leader del Pd,è tenuto a rispettarla. Significa che se l’attuale capogruppo non si dimette, lui deve riporre nel baule dei buoni propositi l’idea di avere una donna anche alla guida dei senatori. Polemica lettera dial segretario Oppure, in alternativa, ingaggiare uno di quegli infiniti bracci di ...

