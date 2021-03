**Pd: giovedì seguito assemblea Gruppo Camera con Letta** (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar (Adnkronos) - Si terrà giovedì prossimo una nuova assemblea del Gruppo Pd della Camera con Enrico Letta, si apprende da fonti parlamentari dem. Alla riunione di stamattina, infatti, dopo il capoGruppo Graziano Delrio e il segretario Pd sono intervenuti quattro deputati, ma gli iscritti a parlare erano 22. Per questo si è deciso di dare un seguito all'incontro per consentire a tutti di intervenire. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar (Adnkronos) - Si terràprossimo una nuovadelPd dellacon Enrico Letta, si apprende da fonti parlamentari dem. Alla riunione di stamattina, infatti, dopo il capoGraziano Delrio e il segretario Pd sono intervenuti quattro deputati, ma gli iscritti a parlare erano 22. Per questo si è deciso di dare unall'incontro per consentire a tutti di intervenire.

