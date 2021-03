Pd: Faraone, 'dire ex renziani è irrispettoso, con Renzi segretario tutti renziani' (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar (Adnkronos) - "Chiamare ex Renziani esponenti del Pd è irrispettoso nei loro confronti e nei confronti di chi ha lasciato quel partito e vorrebbe essere lasciato fuori dalla sue dinamiche. Inoltre è fuorviante, con Renzi segretario erano tutti Renziani, anche quelli che adesso fanno gli indiani". Lo scrive su Twitter il capogruppo di Iv al Senato Davide Faraone. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar (Adnkronos) - "Chiamare exesponenti del Pd ènei loro confronti e nei confronti di chi ha lasciato quel partito e vorrebbe essere lasciato fuori dalla sue dinamiche. Inoltre è fuorviante, conerano, anche quelli che adesso fanno gli indiani". Lo scrive su Twitter il capogruppo di Iv al Senato Davide

