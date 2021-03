Paura in autostrada: guida contromano in A1 (Di martedì 23 marzo 2021) Era ubriaco e andava contromano sull'autostrada A1 in direzione Bologna, e per questo, oltre alle contestazioni penali e amministrative previste per la guida in stato di ebbrezza e la guida contromano,... Leggi su lanazione (Di martedì 23 marzo 2021) Era ubriaco e andavasull'A1 in direzione Bologna, e per questo, oltre alle contestazioni penali e amministrative previste per lain stato di ebbrezza e la,...

Paura in autostrada: guida contromano in A1 Era ubriaco e andava contromano sull'autostrada A1 in direzione Bologna, e per questo, oltre alle contestazioni penali e amministrative previste per la guida in stato di ebbrezza e la guida contromano, gli è stata anche ritirata la ...

Paura in autostrada: guida contromano in A1 LA NAZIONE Paura in autostrada: guida contromano in A1 Siena, 23 marzo 2021 - Era ubriaco e andava contromano sull'autostrada A1 in direzione Bologna, e per questo, oltre alle contestazioni penali e amministrative previste per la guida in stato di ebbrezz ...

