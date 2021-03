Pattinaggio artistico, Mondiali 2021: l’esordio di Lara Naki Gutmann dopo una stagione da leader (Di martedì 23 marzo 2021) Nella gara individuale femminile dei Campionati Mondiali 2021 di Pattinaggio artistico, programmati a Stoccolma questo fine settimana press l’Ericsson Globe Arena, l’Italia sarà rappresentata da una sola atleta, Lara Naki Gutmann, all’esordio assoluto in una rassegna iridata. La pattinatrice seguita da Gabriele Minchio si è meritata ampiamente la convocazione dopo una stagione vissuta in Patria da assoluta protagonista; la trentina infatti, malgrado un infortunio alla caviglia, ha dominato tre gare su quattro, trionfando senza patemi sia nelle due tappe di qualificazione del Gran Premio Italia che ai Campionati Nazionali, conquistando il posto d’onore alle Finali del circuito interno cedendo il passo a Ginevra ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021) Nella gara individuale femminile dei Campionatidi, programmati a Stoccolma questo fine settimana press l’Ericsson Globe Arena, l’Italia sarà rappresentata da una sola atleta,, alassoluto in una rassegna iridata. La pattinatrice seguita da Gabriele Minchio si è meritata ampiamente la convocazioneunavissuta in Patria da assoluta protagonista; la trentina infatti, malgrado un infortunio alla caviglia, ha dominato tre gare su quattro, trionfando senza patemi sia nelle due tappe di qualificazione del Gran Premio Italia che ai Campionati Nazionali, conquistando il posto d’onore alle Finali del circuito interno cedendo il passo a Ginevra ...

Advertising

joypolletto : LUI. il modo come ero entrata in fissa con lui ed il pattinaggio artistico dopo che era uscito yuri on ice... che e… - tisthedamnFra : @swiftjimn trsmettono su RaiSport HD, iniziano domani con il programma corto delle donne, dalle 10 alle 16 (ma i gr… - fra_onthegrid : RT @anK_hOr: La correlazione tra il saper guidare e il seguire la Formula 1 qual è scusate? Io che seguo il pattinaggio artistico devo sape… - slideawayxx : RT @anK_hOr: La correlazione tra il saper guidare e il seguire la Formula 1 qual è scusate? Io che seguo il pattinaggio artistico devo sape… - rosaroccaforte : @borghi_claudio @alfonsoliguor11 Sport minore, ma bellissimo: Mondiali 2017 di Pattinaggio artistico su ghiaccio: Y… -