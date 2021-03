Pasqua 2021, il Papa anticipa la veglia alle 19:30 (Di martedì 23 marzo 2021) La veglia Pasquale nella basilica di San Pietro, presieduta da Papa Francesco , si terr sabato 3 aprile alle 19.30, in anticipo rispetto alla tradizione. "La partecipazione dei fedeli sar limitata ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 23 marzo 2021) Lale nella basilica di San Pietro, presieduta daFrancesco , si terr sabato 3 aprile19.30, in anticipo rispetto alla tradizione. "La partecipazione dei fedeli sar limitata ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A fronte di un aumento 'esponenziale' della contaminazione e a una nuova variante 'molto più letale' di Covid-19, A… - repubblica : Coronavirus nel Mondo, in Germania Merkel vara il lockdown duro per Pasqua: 'Situazione molto grave, tutto chiuso:… - SkyTG24 : Scuola, Bonetti a Sky TG24: 'Dopo Pasqua valutare apertura in zone rosse' - GenovaQuotidian : Uova di Pasqua per finanziare la Croce Bianca Genovese - diegonanni76 : RT @repubblica: ?? Governo, il ministro Franco: 'A fine anno stop alle misure a sostegno dell'economia. Dopo Pasqua allentamento stretta ant… -