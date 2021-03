Partite IVA, riduzione bollette e canone Rai speciale: le novità del DL Sostegni (Di martedì 23 marzo 2021) riduzione delle bollette e del canone Rai speciale per le Partite IVA : la novità è contenuta nel decreto Sostegni , pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021. Per la riduzione degli oneri delle bollette elettriche , il decreto Sostegni stanzia un totale di 600 milioni di euro per il 2021. Un totale di 25 milioni di euro ... Leggi su informazionefiscale (Di martedì 23 marzo 2021)dellee delRaiper leIVA : laè contenuta nel decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021. Per ladegli oneri delleelettriche , il decretostanzia un totale di 600 milioni di euro per il 2021. Un totale di 25 milioni di euro ...

Advertising

Antonio_Tajani : Il Governo Conte ha dimenticato di tutelare i non garantiti. Ci batteremo per un nuovo primo scostamento di bilanci… - M5S_Camera : Da settimane stiamo chiedendo al Governo di accelerare sui ristori a imprenditori, partite Iva, commercianti, artig… - fattoquotidiano : Dl Sostegni, protesta di partite Iva e imprese: “Forti limiti, ci aspettavamo di più”. Lega e Forza Italia non moll… - vitovito63 : RT @erretti42: Partite Iva in rivolta. Altro che ristori, è l’elemosina di Draghi Vi sta bene. Avete crocifisso Conte, votate Lega e quest… - LadyLau25624377 : RT @UtherPe1: Hanno le chiusure contabili di ogni cazzo di singolo giorno, di molti hanno anche Iban, io devo compilare la domanda. Perché… -