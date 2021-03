Parente e il clima da campagna elettorale | “Pure sul colore dei sacchetti dei rifiuti scatenano tsunami”

(Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito l’intervento del consigliere comunale, Renato, sulle recenti polemiche sollevate contro Asia e Comune di Benevento. “La corsa alle elezioni e a conquistare notorietà presso la pubblica opinione da parte di alcuni amministratori è ogni giorno più evidente. Anche la richiesta di Asia di utilizzare un sacchetto piuttosto che un altro per la raccolta differenziata, da onda è diventato unoperfetto per fare demagogia. Peccato che l’intervento della consigliera Mollica arrivi a oltre un anno dalla pubblicazione dell’ordinanza sindacale che prevede il divieto di conferimento delle frazioni Indifferenziata e Plastica e Metalli nelle buste nere e che già il provvedimento firmato dal sindaco prevedesse delle sanzioni in caso di inosservanza. Comprendo le velleità sue come quelle degli altri consiglieri che ...

