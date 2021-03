Palermo, obiettivo “Barbera”: il pass per i playoff passa dalle gare casalinghe (Di martedì 23 marzo 2021) Il Palermo alla conquista del "Barbera".I rosanero nel prossimo turno di campionato, lunedì 29 marzo, affronteranno tra le mura amiche il temibile Foggia nella gara valida per la 33a giornata del campionato di Serie C (girone C). Gli uomini guidati da mister Giacomo Filippi devono rimediare al pessimo rendimento interno e ritrovare la vittoria dopo le due sconfitte di fila subite contro Catanzaro e Juve Stabia. Al momento il ruolino di marcia nell'impianto di Viale del Fante, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', è davvero raccapricciante e addirittura peggiore dell'anno in cui arrivò la retrocessione in C2. La qualificazione ai play-off passa anche dal "Barbera" benchè saranno solo tre le gare casalinghe da qui al termine della stagione regolamentare contro le quattro ... Leggi su mediagol (Di martedì 23 marzo 2021) Ilalla conquista del "".I rosanero nel prossimo turno di campionato, lunedì 29 marzo, affronteranno tra le mura amiche il temibile Foggia nella gara valida per la 33a giornata del campionato di Serie C (girone C). Gli uomini guidati da mister Giacomo Filippi devono rimediare al pessimo rendimento interno e ritrovare la vittoria dopo le due sconfitte di fila subite contro Catanzaro e Juve Stabia. Al momento il ruolino di marcia nell'impianto di Viale del Fante, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', è davvero raccapricciante e addirittura peggiore dell'anno in cui arrivò la retrocessione in C2. La qualificazione ai play-offa anche dal "" benchè saranno solo tre leda qui al termine della stagione regolamentare contro le quattro ...

