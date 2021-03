Palermo, bimbo in moto con adulto senza alcuna sicurezza (Di martedì 23 marzo 2021) Palermo, bimbo di 8 anni in moto senza casco assieme a un adulto: grazie alla targa del mezzo i carabinieri sono risaliti all'uomo. A 8 anni guida una moto e senza casco: scatta la denuncia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 23 marzo 2021)di 8 anni incasco assieme a un: grazie alla targa del mezzo i carabinieri sono risaliti all'uomo. A 8 anni guida unacasco: scatta la denuncia su Notizie.it.

Advertising

Lasiciliaweb : Bimbo in moto, senza casco e su Tik Tok Video virale a Palermo, padre multato e segnalato in procura dopo le immagi… - blogsicilia : #notizie #sicilia Bimbo di 8 anni guida grossa moto a Falsomiele in un video su Tik Tok, identificato e multato il… - fendente1 : RT @annamariamoscar: Palermo, bimbo sfreccia alla guida di una moto di grossa cilindrata, dietro siede un adulto: il video… - Notiziedi_it : Palermo, scopre gravidanza dopo mesi di chemio: bimbo nasce sano - MariaAngelaLaC6 : RT @TardinoAnnalisa: Una gravidanza inaspettata, portata a termine nonostante la chemio. La forza della vita che vince contro tutto e tutti… -