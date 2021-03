Padova, gira un video per Tik Tok ma si sporge troppo dal balcone e cade: 28enne in ospedale (Di martedì 23 marzo 2021) Precipita per oltre due metri per girare un video su TikTok. È successo intorno alle 22.20 di domenica 21 marzo in un B&B di via Manzoni a Padova, dove una giovane ragazza di 28 anni stava facendo un video per il social network quando, dopo essere indietreggiata sporgendosi dal davanzale, è caduta dal balcone di casa. Sul posto è arrivata subito un’ambulanza che ha soccorso la donna. Inizialmente l’incidente è stato scambiato dai vicini per un tentativo di suicidio ma la polizia ha subito scoperto la vera ragione della caduta. Come riferisce il Corriere del Veneto, la giovane è precipitata di schiena sul cemento di fianco ai garage, senza battere la testa o fratturarsi gli arti. Poi il ricovero in ospedale per accertamenti. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Precipita per oltre due metri perre unsu TikTok. È successo intorno alle 22.20 di domenica 21 marzo in un B&B di via Manzoni a, dove una giovane ragazza di 28 anni stava facendo unper il social network quando, dopo essere indietreggiatandosi dal davanzale, è caduta daldi casa. Sul posto è arrivata subito un’ambulanza che ha soccorso la donna. Inizialmente l’incidente è stato scambiato dai vicini per un tentativo di suicidio ma la polizia ha subito scoperto la vera ragione della caduta. Come riferisce il Corriere del Veneto, la giovane è precipitata di schiena sul cemento di fianco ai garage, senza battere la testa o fratturarsi gli arti. Poi il ricovero inper accertamenti. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Advertising

fattoquotidiano : Padova, gira un video per Tik Tok ma si sporge troppo dal balcone e cade: 28enne in ospedale - libellula58 : RT @fattoquotidiano: Padova, gira un video per Tik Tok ma si sporge troppo dal balcone e cade: 28enne in ospedale - CinoBalanico : RT @fattoquotidiano: Padova, gira un video per Tik Tok ma si sporge troppo dal balcone e cade: 28enne in ospedale - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Padova, gira un video per Tik Tok ma si sporge troppo dal balcone e cade: 28enne in ospedale - fattoquotidiano : Padova, gira un video per Tik Tok ma si sporge troppo dal balcone e cade: 28enne in ospedale -