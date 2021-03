Over 80, la Toscana è ultima: ecco il piano per rimontare. La Regione ai medici: «Vaccinate a Pasqua» (Di martedì 23 marzo 2021) Numeri impietosi: siamo fanalino di coda per i più anziani e primi per i giovani. Giani: "Sarà una corsa contro il tempo". In campo anche Protezione civile e Asl. Pronte 45.336 dosi Pfizer Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 23 marzo 2021) Numeri impietosi: siamo fanalino di coda per i più anziani e primi per i giovani. Giani: "Sarà una corsa contro il tempo". In campo anche Protezione civile e Asl. Pronte 45.336 dosi Pfizer

NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - ilriformista : In Toscana solo il 5% degli over 80 ha ricevuto le due dosi di vaccino, inoltre la lista dei “panchinari” non era p… - davidallegranti : I dati delle vaccinazioni negli over 80 in Toscana sono un disastro (dati Fondazione Gimbe aggiornati al 19 marzo,… - ChiaraColosimo : RT @GiulioNotturni: La @RegioneLazio i vaccini di 'riserva' (quelli destinati alle persone con non si presentano) li somministra agli over… - 1_batisti : Rettifico la notizia di ieri...In Toscana ogni medico curante vaccina 18 over 80 al giorno.. -