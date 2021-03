(Di martedì 23 marzo 2021) L’emergenza legata alla pandemia del Covid-19 sta assumendo sempre più aspetti fortemente preoccupanti per la nostra comunità. L’odierno bollettino epidemiologico della Regione Puglia conferma l’allarmante andamento dei casi registrati per l’infezione e per decessi da Covid-19 coronavirus. Il presidio ospedaliero Sandi Grottaglie, convertito inCovid, è fortemente sotto pressione e laè sempre più. Il personale è stanco e debilitato da unasanitaria che non può essere adeguatamente fronteggiata a causa della presenza insufficiente di operatori sanitari ed appropriate attrezzature. In questadi emergenza sono stati richiesti altri 10 posti Covid. Con scarsi mezzi a disposizione vi è il rischio di un collasso degli addetti ai ...

Advertising

elenaricci1491 : #Ospedale S. Marco, situazione critica. Chiesta convocazione consiglio comunale - TarantiniTime : #Ospedale S. Marco, situazione critica. Chiesta convocazione consiglio comunale - rdegiorgi53 : Grottaglie (Taranto) – Ospedale San Marco nell’esposto di 5 consiglieri comunali - Marco_chp1 : RT @Miti_Vigliero: Genova Focolaio in ospedale per l'infermiera no-vax positiva, le famiglie di tre vittime denunciano - marco_232 : RT @GuidoCrosetto: Ho sentito il Dott. Garavelli (Primario Malattie Infettive Ospedale Maggiore di Novara) dire “Una cosa che si impara al… -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale Marco

Blunote

...di Covid - 19 e di avere bisogno di contanti e gioielli che sarebbero stati depositati in...Imperato, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere. Sono tutt'ora in corso ...Il passaggio di consegne con il suo successore, il colonnelloFilipponi, è fissato a ... Uno è stato trasferito in aereo in Germania, l'altro portato in unfuori Bergamo. Abbiamo ...Il ginecologo Salvo Di Grazia, paladino e antesignano della lotta alle bufale in medicina, rientra a Caltagirone per restituire alla sua terra ciò che gli ha donato ...Si entra nel vivo dell’attualità sul Nove, con la nuova puntata del talk ‘Accordi&Disaccordi’: mercoledì 24 marzo. Come sempre in diretta alle 21.25, sono ospiti Massimo Galli, direttore del reparto M ...