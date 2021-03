Orlando “minaccia” Salvini | “Rinuncia alla propaganda o…” Scossoni nel governo Draghi

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 23 marzo 2021) “Se la Lega non la smette di fare…”. Sembra quasi quasi un sabotaggio contro il. Andrea, ministro del Lavoro rende palpabile l’alto tasso di insofferenza che regna tra Pd e il partito dicon parole marcatamente divisive. Il premier aveva chiesto a tutti i partiti di tenere a bada i “bollenti spiriti” all’interno della coalizione larga che lo sostiene. Ma il Pd sta facendo di tutto per buttarla in caciara. Aveva iniziato Enrico Letta, imbarazzando ilcon lo ius soli, non esattamente in agenda in era covid ed emergenza vaccinale. Prosegue oggi Andreache ha iniziato a cannoneggiare contro la Lega.: “Smettila con la” La ...