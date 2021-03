Opera di Banksy venduta a 16 milioni di sterline. Il ricavato andrà al servizio sanitario britannico (Di martedì 23 marzo 2021) È stata venduta a 16,75 milioni di sterline l’Opera di Banksy messa all’asta da Christie’s da lui stesso per raccogliere denaro da donare al servizio sanitario pubblico britannico (Nhs). Il dipinto, intitolato Game Changer e apparso per la prima volta a maggio su uno dei muri del Southampton General Hospital, a sud dell’Inghilterra, è uno dei graffiti dedicati in questi mesi dal ‘writer’ di Bristol (la cui identità resta misteriosa) al dramma della pandemia. L’immagine raffigura un bimbo che lascia nel cesto dei giocattoli Batman e l’Uomo Ragno, preferendo un nuovo supereroe: un’infermiera con il grembiule della Croce Rossa, la mascherina sul volto ed un mantello che insieme al braccio alzato la fanno sembrare Superman. Il celeberrimo quanto ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021) È stataa 16,75dil’dimessa all’asta da Christie’s da lui stesso per raccogliere denaro da donare alpubblico(Nhs). Il dipinto, intitolato Game Changer e apparso per la prima volta a maggio su uno dei muri del Southampton General Hospital, a sud dell’Inghilterra, è uno dei graffiti dedicati in questi mesi dal ‘writer’ di Bristol (la cui identità resta misteriosa) al dramma della pandemia. L’immagine raffigura un bimbo che lascia nel cesto dei giocattoli Batman e l’Uomo Ragno, preferendo un nuovo supereroe: un’infermiera con il grembiule della Croce Rossa, la mascherina sul volto ed un mantello che insieme al braccio alzato la fanno sembrare Superman. Il celeberrimo quanto ...

