Omotransfobia, una legge necessaria più che mai (Di martedì 23 marzo 2021) Se ne sta parlando moltissimo, soprattutto ultimamente, anche a causa degli ultimi fatti avvenuti contro persone omosessuali e/o trans. Per questo motivo una legge sull’Omotransfobia, in Italia, è necessaria. Omotransfobia, cosa dicono le leggi attuali? Cominciamo con qualche dato. La Federazione delle sigle LGBT+ILGA, nella mappa Europe Rainbow, ha evidenziato ciò che in fondo già Leggi su periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021) Se ne sta parlando moltissimo, soprattutto ultimamente, anche a causa degli ultimi fatti avvenuti contro persone omosessuali e/o trans. Per questo motivo unasull’, in Italia, è, cosa dicono le leggi attuali? Cominciamo con qualche dato. La Federazione delle sigle LGBT+ILGA, nella mappa Europe Rainbow, ha evidenziato ciò che in fondo già

peppeprovenzano : Questo video racconta ciò per cui provare orrore e vergogna. Mon basta la condanna. Serve al più presto l’approvazi… - HuffPostItalia : Subito una legge contro l'omotransfobia e la cultura retrograda del machismo - Lucia_Pinto_ : RT @me_medesima00: L’Italia è uno dei pochi paesi in Europa a non avere una legge contro l’omotransfobia. CHE STIAMO ASPETTANDO? #leggeZa… - Fusillide : RT @HuffPostItalia: Subito una legge contro l'omotransfobia e la cultura retrograda del machismo - Piero_Strada : RT @miki_gallo: L’#omotransfobia resta un reato fantasma, commesso da chi trova la complicità dell’indifferenza altrui. Torna schiacciante… -