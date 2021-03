Omotransfobia, Alessandro Zan:«La legge per combattere ogni violenza» (Di martedì 23 marzo 2021) Due ragazzi si baciano mentre aspettano la metropolitana e dall’altra parte del binario, qualcuno si butta contro di loro e li colpisce con violenza. Perché sono due uomini che si baciano. Dopo l’ennesimo caso di omofobia nel nostro Paese, in questo caso a Roma, si torna a parlare dell’urgenza di approvare una legge. La stessa che per esempio in Francia è stata approvata nel 2004, quando al governo c’era la destra, a dimostrazione di quanto questa norma non ha colore politico ma è fondamentale per la crescita culturale di ogni Paese. In questo caso, del nostro, l’Italia. Leggi su vanityfair (Di martedì 23 marzo 2021) Due ragazzi si baciano mentre aspettano la metropolitana e dall’altra parte del binario, qualcuno si butta contro di loro e li colpisce con violenza. Perché sono due uomini che si baciano. Dopo l’ennesimo caso di omofobia nel nostro Paese, in questo caso a Roma, si torna a parlare dell’urgenza di approvare una legge. La stessa che per esempio in Francia è stata approvata nel 2004, quando al governo c’era la destra, a dimostrazione di quanto questa norma non ha colore politico ma è fondamentale per la crescita culturale di ogni Paese. In questo caso, del nostro, l’Italia.

PasqualeCiano1 : RT @NEG_Zone: Per Alessandro Zan si tratta della «conferma che è una battaglia contro odio e violenza, senza colore politico o ideologie».… - PorellaOfficial : RT @NEG_Zone: Per Alessandro Zan si tratta della «conferma che è una battaglia contro odio e violenza, senza colore politico o ideologie».… - NEG_Zone : Per Alessandro Zan si tratta della «conferma che è una battaglia contro odio e violenza, senza colore politico o id… - alessandro_txt : RT @cristinastag: .@LaStampa @MichelaMarzano Quand'è che la si smetterà di dire che non c'è bisogno di una legge contro l'omotransfobia, ch… - SteAlbamonte : @ZanAlessandro @ellecci_ @EnricoLetta @pdnetwork Alessandro, bisogna spingere e spingere tanto per far si che si ar… -