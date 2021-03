Omero Sabatini | l’aquilano che ha svelato I Promessi Sposi agli Usa

(Di martedì 23 marzo 2021), ex diplomatico americano di origine abruzzese che ora vive in Virginia, ha fatto conoscere “IStati Unitivive ad Alexandria, in Virginia, in una bella casa piena di libri, ricordi e immagini di ogni parte del mondo. Nell’ottobre 2016, trovandomi a Washington, andai a fargli visita. Alexandria dista… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Omero Sabatini

Corriere Peligno

, l'aquilano che ha svelato i Promessi Sposi agli americani. L'ex diplomatico, che vive in Virginia, ha rappresentato gli Stati Uniti in diversi Paesi del mondo. di Goffredo Palmerini L'...di Goffredo Palmerini * L'ex diplomatico, che vive in Virginia, ha rappresentato gli Stati Uniti in diversi Paesi del mondo L'AQUILA -vive ad Alexandria , in Virginia, in una bella casa piena di libri, ricordi e immagini di ogni parte del mondo. Nell'ottobre 2016, trovandomi a Washington , andai a fargli visita. ...SANT’OMERO – Il Comune di Sant’Omero, o quel resta della “Città”, negli ultimi anni è diventato un Municipio fantasma e purtroppo la carenza di personale si è aggravata ulteriormente in queste ultime ...Sono giorni intensi per Marc Marquez: venerdì scorso è tornato su una Pit Bike; sabato è volato in Qatar ... Un test fondamentale per capire le condizioni del braccio destro: l’omero, l’osso rotto il ...