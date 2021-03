Omceo Roma: nel Lazio +6% morti, escluso Covid (Di martedì 23 marzo 2021) Roma – “Nel Lazio, facendo un raffronto con gli stessi mesi del 2019, abbiamo avuto da dicembre 2020 a oggi un incremento del 6% per quanto riguarda i morti no-Covid”. Lo fa sapere il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, nel corso di un’intervista rilasciata all’agenzia Dire. “Questa e’ sicuramente una conseguenza di tutte le diagnosi perse- spiega Magi- considerando anche che nei primi mesi del 2020, quando eravamo in lockdown, c’e’ stata una importante riduzione della mortalita’ legata a traumi stradali o incidenti sul lavoro nella fascia d’eta’ inferiore ai 45 anni. Ma, nonostante questo, c’e’ stato appunto un incremento di decessi legati a tutte le altre tipologie di morti escluso il Covid”. Dunque in Italia, facendo “una media ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 marzo 2021)– “Nel, facendo un raffronto con gli stessi mesi del 2019, abbiamo avuto da dicembre 2020 a oggi un incremento del 6% per quanto riguarda ino-”. Lo fa sapere il presidente dell’Ordine dei medici di, Antonio Magi, nel corso di un’intervista rilasciata all’agenzia Dire. “Questa e’ sicuramente una conseguenza di tutte le diagnosi perse- spiega Magi- considerando anche che nei primi mesi del 2020, quando eravamo in lockdown, c’e’ stata una importante riduzione della mortalita’ legata a traumi stradali o incidenti sul lavoro nella fascia d’eta’ inferiore ai 45 anni. Ma, nonostante questo, c’e’ stato appunto un incremento di decessi legati a tutte le altre tipologie diil”. Dunque in Italia, facendo “una media ...

