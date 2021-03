Oltre 150 mila i casi di contagi Covid-19 sul lavoro (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dall'inizio della pandemia alla data dello scorso 28 febbraio sono 156.766 i contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all'Inail, pari a circa un quarto del complesso delle denunce di infortunio sul lavoro pervenute all'Istituto dal gennaio 2020 e al 5,4% del totale dei contagiati comunicati dall'Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa data. Rispetto alle 147.875 denunce rilevate dal monitoraggio mensile precedente, i casi in più sono 8.891 (+6,0%). Come sottolineato dal 14esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale Inail, la “seconda ondata” di contagi – i cui effetti non sono evidentemente terminati nello scorso anno, proseguendo soprattutto a gennaio e, in misura più contenuta, a febbraio – ha avuto un impatto più ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dall'inizio della pandemia alla data dello scorso 28 febbraio sono 156.766 isulda-19 denunciati all'Inail, pari a circa un quarto del complesso delle denunce di infortunio sulpervenute all'Istituto dal gennaio 2020 e al 5,4% del totale deiati comunicati dall'Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa data. Rispetto alle 147.875 denunce rilevate dal monitoraggio mensile precedente, iin più sono 8.891 (+6,0%). Come sottolineato dal 14esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale Inail, la “seconda ondata” di– i cui effetti non sono evidentemente terminati nello scorso anno, proseguendo soprattutto a gennaio e, in misura più contenuta, a febbraio – ha avuto un impatto più ...

Oltre 150 mila i casi di contagi Covid-19 sul lavoro ROMA (ITALPRESS) – Dall'inizio della pandemia alla data dello scorso 28 febbraio sono 156.766 i contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all'Inail, pari a circa un quarto del complesso delle denunce ...

