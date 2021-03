Oltre 150 mila i casi di contagi Covid-19 sul lavoro (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 28 febbraio sono 156.766 i contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail, pari a circa un quarto del complesso delle denunce di infortunio sul lavoro pervenute all’Istituto dal gennaio 2020 e al 5,4% del totale dei contagiati comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 28 febbraio sono 156.766 isulda-19 denunciati all’Inail, pari a circa un quarto del complesso delle denunce di infortunio sulpervenute all’Istituto dal gennaio 2020 e al 5,4% del totale deiati comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa

