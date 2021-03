Oltre 150 mila i casi di contagi Covid - 19 sul lavoro (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA - Dall'inizio della pandemia alla data dello scorso 28 febbraio sono 156.766 i contagi sul lavoro da Covid - 19 denunciati all'Inail, pari a circa un quarto del complesso delle denunce di ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA - Dall'inizio della pandemia alla data dello scorso 28 febbraio sono 156.766 isulda- 19 denunciati all'Inail, pari a circa un quarto del complesso delle denunce di ...

Ultime Notizie dalla rete : Oltre 150 Oltre 150 mila i casi di contagi Covid - 19 sul lavoro Il restante 2,2% riguarda gli altri mesi dell'anno scorso: febbraio (0,7%), giugno e agosto (0,6% per entrambi) e luglio (0,3%), oltre a 19 casi relativi al gennaio 2020. A differenza del complesso ...

Oltre 150 mila nuove vaccinazioni in sette giorni Corriere del Ticino Oltre 150 mila i casi di contagi Covid-19 sul lavoro ROMA (ITALPRESS) – Dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 28 febbraio sono 156.766 i contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail, pari a circa un quarto del complesso delle denunce ...

Coronavirus, ultimi dati: in Italia casi e morti I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 73.596 (-1.150 rispetto a lunedì ... 21 uomini e 10 donne con un’età media di 80,5 anni. Su oltre 26 mila malati, in 1.729 (23 in più rispetto a ...

