Ocean Viking arriva ad Augusta: ci scarica 116 clandestini, 5 con il Covid (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar – La nave Ocean Viking facente capo alla Ong francese SOS Mediterraneè, è approdata nel porto di Augusta con a bordo i suoi 116 clandestini – di cui cinque risultati positivi al coronavirus. L'autorizzazione allo sbarco – leggi: calata di braghe dell'esecutivo – è arrivata da Roma. Si tratta della seconda nel mese di marzo. La prima volta era toccato a Sea Watch 3 che il 3 marzo scorso si è vista concedere l'agognato «porto sicuro». Porto sicuro e apertissimo: nel frattempo, due italiani su tre sono costretti a casa dalle misure di contenimento del coronavirus e devono mostrare l'autocertificazione pure per portare a passeggio il cane. Ocean Viking approda ad Augusta I francesi hanno ottenuto di sbarcare dopo cinque richieste ...

