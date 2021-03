Obi Mikel ricorda Chelsea-Barcellona del 2009 | “Tavoli rotti e bottiglie lanciate E che furia Drobga!”

(Di martedì 23 marzo 2021) Una qualificazione meritata ampiamente sfumata in pieno recupero: già questo basterebbe a far saltare i nervi al giocatore più calmo. Se poi ci si mette la serata da incubo di un arbitro che sbaglia tutto, ma proprio tutto, e penalizza fortemente la propria squadra, allora diventa impossibile contenersi. Ne sanno qualcosa i giocatori del, che nel 2008/09 videro svanire il pass per la finale di Champions League nella semifinale contro ila causa degli orrori del direttore di gara Ovrebo. Al termine del match, i Blues attaccarono duramente l'arbitro, sfogando platealmente la loro rabbia.CAOTICOObiera presente in quella serata amara per lui e per gli altri Blues. L'exha rivelato il post gara ai microfoni di The Athletic: "C'era il caos nel tunnel e poi negli spogliatoi. C'erano ...

Johnha raccontato, ai microfoni del The Athletic, la lite avuta con Antonio Conte. Il centrocampista niegeriano sarebbe voluto partire per disputare le olimpiadi con la sua Nigeria, ma il ...Commenta per primo Intervistato da The Athletic , l'ex centrocampista del Chelsea, John, ha raccontato lo screzio avuto con Antonio Conte nel 2017, quando il tecnico italiano gli fece capire come la sua partenza per le Olimpiadi avrebbe pregiudicato il futuro al Chelsea. 'Era ...John Obi Mikel ricorda la frattura con Conte, che non voleva lasciarlo partire per le Olimpiadi: "Non puoi mancare così di rispetto a una persona".Il centrocampista John Obi Mikel ha ricordato un aneddoto riguardo il suo rapporto con Antonio Conte che non è stato per nulla idilliaco per usare un eufemismo e non esagerare. Queste le sue dichiaraz ...