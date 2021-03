O sfruttati o non qualificati: il mercato del lavoro soffre di mali opposti e la soluzione non è chiara (Di martedì 23 marzo 2021) di Francesco Giubileo e Francesco Pastore Il mercato del lavoro italiano è visto spesso come un sistema fortemente “polarizzato”, a metà strada fra due mali opposti: da una parte, vi è un problema di mismatch di competenze, dove centinaia di migliaia di potenziali posti di lavoro non sarebbero colti per mancanza di candidati con adeguate competenze; dall’altra parte, esiste un “esercito” di sovra-istruiti in occupazioni impiegatizia e “sfruttati” in attività non qualificate, definite in gergo Bad Jobs. Può essere utile, sotto molti punti di vista, cercare di spiegare perché entrambe le visioni sono in parte corrette guardando ai diversi mercati del lavoro esistenti in Italia. In primo luogo, va considerata la pubblica amministrazione (compreso il sistema scolastico) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) di Francesco Giubileo e Francesco Pastore Ildelitaliano è visto spesso come un sistema fortemente “polarizzato”, a metà strada fra due: da una parte, vi è un problema di mismatch di competenze, dove centinaia di migliaia di potenziali posti dinon sarebbero colti per mancanza di candidati con adeguate competenze; dall’altra parte, esiste un “esercito” di sovra-istruiti in occupazioni impiegatizia e “” in attività non qualificate, definite in gergo Bad Jobs. Può essere utile, sotto molti punti di vista, cercare di spiegare perché entrambe le visioni sono in parte corrette guardando ai diversi mercati delesistenti in Italia. In primo luogo, va considerata la pubblica amministrazione (compreso il sistema scolastico) ...

Advertising

GiganteGentileG : @MorettiPd @PornoNoblogs Se l'alternativa è non lavorare ovvio che si vada anche da Amazon. Pure gli immigrati veng… - GiganteGentileG : @MorettiPd @PornoNoblogs E allora sticazzi del fatto che vengano sfruttati? Ma possibile che non si riesca a concep… - pietro_nurra : RT @MagnaniBruna: @ultimenotizie .Come se non avessimo capito che la catena alimentare UNICA dovrà essere quella INDUSTRIALE consegnata da… - MagnaniBruna : @ultimenotizie .Come se non avessimo capito che la catena alimentare UNICA dovrà essere quella INDUSTRIALE consegna… - Markus70 : @MastriTina Ah non sapevo fossero sfruttati... -