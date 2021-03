Nuovo vertice a Palazzo Chigi. A breve potrebbe arrivare un altro decreto anti-Covid. Il Governo valuta di prorogare oltre il 6 aprile le misure in vigore (Di martedì 23 marzo 2021) Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma potrebbe arrivare a breve un Nuovo decreto anti-Covid e una proroga delle misure anticontagio attualmente in vigore. E proprio in vista di questo provvedimento, ma, soprattutto, per fare il punto sull’evoluzione dell’emergenza e sulla campagna vaccinale, il premier Mario Draghi ha incontrato, nel pomeriggio di oggi a Palazzo Chigi, i ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini, insieme ai membri del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli e Silvio Brusaferro. Nel corso del vertice, secondo quanto riferiscono fonti dell’Esecutivo, si sarebbe parlato della possibilità di adottare, forse già la prossima settimana, un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 23 marzo 2021) Non ci sono ancora conferme ufficiali, maune una proroga dellecontagio attualmente in. E proprio in vista di questo provvedimento, ma, soprattutto, per fare il punto sull’evoluzione dell’emergenza e sulla campagna vaccinale, il premier Mario Draghi ha incontrato, nel pomeriggio di oggi a, i ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini, insieme ai membri del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli e Silvio Brusaferro. Nel corso del, secondo quanto riferiscono fonti dell’Esecutivo, si sarebbe parlato della possibilità di adottare, forse già la prossima settimana, un ...

