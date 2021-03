Nuovo Renault Arkana | potere SUVversivo

(Di martedì 23 marzo 2021)rivoluziona i codici tradizionali del mercato inserendo nel mercato, un SUV ibrido che associa un posto di guida rialzato e rassicurante, una grande abitabilità e uno stile sportivo ed innovativo. Ilsi basa sulla piattaforma modulare CMF-B dell’Alleanza, su cui sono già state sviluppate le ultime generazioni di Clio e Captur ed è prodotto presso lo stabilimento di Busan (Corea del Sud). Il profilo delè una delle sue caratteristiche più distintive, ben piantato sulle grandi ruote da 690 mm di diametro, vanta una lunghezza di 4.568 mm per un’altezza contenuta di 1.571 mm e un passo che raggiunge i 2.720 mm.sarà proposto in sei tinte di carrozzeria che vanno dal Bianco Perla, al Nero Ossidiana, Grigio Grafite, Blu ...

