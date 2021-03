Nuoto, l’Italia a Tokyo 2021 può battere il record di medaglie di Sydney? Le prospettive (Di martedì 23 marzo 2021) 3 ori, 1 argento e 2 bronzi: fu questo il computo delle medaglie olimpiche del Nuoto a Sydney nel 2000. Nei Giochi consacrati dalle imprese di Domenico Fioravanti, Massimiliano Rosolino e di una squadra fantastica, ci si chiede se l’attuale Nazionale possa aspirare a tanto o addirittura a fare meglio per Tokyo. Se guardassimo essenzialmente a quanto accaduto nei Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud), le prospettive sarebbero quelle di regalare al Bel Paese un numero di podi mai visto. Di seguito i piazzamenti e i tempi nell’edizione asiatica della rassegna iridata: PODI (8) ORO Simona Quadarella nei 1500 ORO Gregorio Paltrinieri negli 800 sl ORO Federica Pellegrini nei 200 sl ARGENTO Simona Quadarella negli 800 sl ARGENTO Benedetta Pilato nei 50 rana BRONZO Gabriele Detti nei 400 sl BRONZO Martina ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021) 3 ori, 1 argento e 2 bronzi: fu questo il computo delleolimpiche delnel 2000. Nei Giochi consacrati dalle imprese di Domenico Fioravanti, Massimiliano Rosolino e di una squadra fantastica, ci si chiede se l’attuale Nazionale possa aspirare a tanto o addirittura a fare meglio per. Se guardassimo essenzialmente a quanto accaduto nei Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud), lesarebbero quelle di regalare al Bel Paese un numero di podi mai visto. Di seguito i piazzamenti e i tempi nell’edizione asiatica della rassegna iridata: PODI (8) ORO Simona Quadarella nei 1500 ORO Gregorio Paltrinieri negli 800 sl ORO Federica Pellegrini nei 200 sl ARGENTO Simona Quadarella negli 800 sl ARGENTO Benedetta Pilato nei 50 rana BRONZO Gabriele Detti nei 400 sl BRONZO Martina ...

