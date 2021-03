Nuoto, Campionati italiani invernali Riccione 2021: calendario, programma, orari e diretta tv (Di martedì 23 marzo 2021) Dal 31 marzo al 3 aprile a Riccione, si svolgerà il campionato assoluto primaverile di Nuoto con la formula delle batterie e delle finali (ad eccezione degli 800 e 1500 stile libero). Il campionato vale la qualificazione a Budapest 2021 (17-23 maggio) e alle Olimpiadi di Tokyo, al via il prossimo 24 luglio. Per ridurre le presenze nell’impianto (Stadio del Nuoto), le batterie potrebbero subire delle modifiche, dividendole in più sessioni e tra maschile e femminile. Le sessioni pomeridiane saranno trasmesse da Rai Sport + HD e dal sito internet. Per lunedì 29 marzo, è invece atteso il campionato italiano indoor di fondo. La 5 chilometri femminile al mattino, quella maschile sarà al pomeriggio. Gli atleti ammessi saranno massimo 30 ad ogni sessione. programma GARE 1^ Giornata 31 marzo Sessione Mattino / ... Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Dal 31 marzo al 3 aprile a, si svolgerà il campionato assoluto primaverile dicon la formula delle batterie e delle finali (ad eccezione degli 800 e 1500 stile libero). Il campionato vale la qualificazione a Budapest(17-23 maggio) e alle Olimpiadi di Tokyo, al via il prossimo 24 luglio. Per ridurre le presenze nell’impianto (Stadio del), le batterie potrebbero subire delle modifiche, dividendole in più sessioni e tra maschile e femminile. Le sessioni pomeridiane saranno trasmesse da Rai Sport + HD e dal sito internet. Per lunedì 29 marzo, è invece atteso il campionato italiano indoor di fondo. La 5 chilometri femminile al mattino, quella maschile sarà al pomeriggio. Gli atleti ammessi saranno massimo 30 ad ogni sessione.GARE 1^ Giornata 31 marzo Sessione Mattino / ...

