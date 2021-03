Novità per le coppie di Grey’s Anatomy 17, tra ritorni di fiamma e nuovi triangoli amorosi (Di martedì 23 marzo 2021) Ci saranno diverse Novità per le coppie di Grey’s Anatomy 17 nel corso della seconda metà di stagione, appena partita negli Stati Uniti su ABC. Tra riavvicinamenti e nuove scintille, le relazioni all’interno del Grey Sloan Memorial Hospital potrebbero cambiare significativamente di qui alla fine della stagione, finale che potrebbe anche coincidere con quello dell’intera serie. Attenzione spoiler! Le coppie di Grey’s Anatomy 17: quale opzione per Meredith? Dopo l’uscita di scena da eroe di Andrew DeLuca, Meredith dovrà affrontare l’ennesimo lutto al suo risveglio: ora nella sua vita come potenziale interesse amoroso è rimasto soltanto il nuovo chirurgo pediatrico Cormac Hayes, col quale ha una flebile intesa che non si è ancora mai palesata del tutto, ma a ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Ci saranno diverseper ledi17 nel corso della seconda metà di stagione, appena partita negli Stati Uniti su ABC. Tra riavvicinamenti e nuove scintille, le relazioni all’interno del Grey Sloan Memorial Hospital potrebbero cambiare significativamente di qui alla fine della stagione, finale che potrebbe anche coincidere con quello dell’intera serie. Attenzione spoiler! Ledi17: quale opzione per Meredith? Dopo l’uscita di scena da eroe di Andrew DeLuca, Meredith dovrà affrontare l’ennesimo lutto al suo risveglio: ora nella sua vita come potenziale interesse amoroso è rimasto soltanto il nuovo chirurgo pediatrico Cormac Hayes, col quale ha una flebile intesa che non si è ancora mai palesata del tutto, ma a ...

