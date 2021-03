Notte degli Oscar | film candidati ma non visti

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 23 marzo 2021). La sale sono chiuse da tanti mesi e l’annunciata riapertura del 27 marzo pura teoria – con attualmente le regioni tra rosso e arancione, dunque di fatto impossibilitate anche volessero.-Sarà una cerimonia per pochi? Lail 25 aprile, nell’anno del record delle donne candidate, 76 di cui due (Zhao e Ferrell) a rompere il soffitto di cristallo come registe, e della diversità in tutte le declinazioni finalmente rappresentate (#sNotSoWhite è il nuovo trend), rischia di apparire una cerimonia per addetti ai lavori o al massimo per ricchi abbonati non ad una ma a tutte le piattaforme.belli, mada ...