Non solo Prandelli: da Van Basten a Stoner, quando lo stress "mangia" gli sportivi (Di martedì 23 marzo 2021) Il caso dell'allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, che ha presentato le dimissioni per troppo stress, non è il primo nel mondo nel calcio e, tantomeno, in quello dello sport in genere. Ecco ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 23 marzo 2021) Il caso dell'allenatore della Fiorentina, Cesare, che ha presentato le dimissioni per troppo, non è il primo nel mondo nel calcio e, tantomeno, in quello dello sport in genere. Ecco ...

Advertising

emenietti : il pensiero di avere anche solo un over 80 ricoverato in ospedale perché non è stato vaccinato per tempo è da togli… - LucaBizzarri : Stasera su Rai 3 raccontano quanto è costata una vita. Quanto sono costate le bugie di tutti, non solo dell’Egitto, su Giulio Regeni. - giorgio_gori : Condivido totalmente il giudizio su @AriaLombardia. Ma Aria è controllata al 100% da #RegioneLombardia, di cui… - _0nly_4ng3l : @sentochemuoro ma non c’è solo un tizio che muore che poi diventa un fantasma che perseguita la moglie? - artvhoe : Ma posso essere felice per una volta non solo triste e horny -