"Non sarà una vertenza sindacale a fermare la rivoluzione industriale" (Di martedì 23 marzo 2021) Dottor Casaleggio, nel giorno del primo sciopero nazionale in Italia è stato l’unico a dire che la vicenda Amazon non va affrontata come una vertenza sindacale. Non servono più i tavoli ai ministeri tra azienda, sindacati e Governo? Una vertenza sindacale può risolvere un problema episodico, legato all’aumento di stipendio o all’orario di lavoro. Non risolve però i problemi sul lungo periodo. Siamo di fronte a una rivoluzione industriale molto più ampia di una singola vertenza e dobbiamo concentrarci nel capire come affrontarla. Entriamo dentro questa rivoluzione industriale. Quella dell’algoritmo, delle auto a guida autonoma e dei magazzinieri affiancati dai robot. Cosa sta succedendo? La compressione del tempo lavorato va avanti ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021) Dottor Casaleggio, nel giorno del primo sciopero nazionale in Italia è stato l’unico a dire che la vicenda Amazon non va affrontata come una. Non servono più i tavoli ai ministeri tra azienda, sindacati e Governo? Unapuò risolvere un problema episodico, legato all’aumento di stipendio o all’orario di lavoro. Non risolve però i problemi sul lungo periodo. Siamo di fronte a unamolto più ampia di una singolae dobbiamo concentrarci nel capire come affrontarla. Entriamo dentro questa. Quella dell’algoritmo, delle auto a guida autonoma e dei magazzinieri affiancati dai robot. Cosa sta succedendo? La compressione del tempo lavorato va avanti ...

Advertising

marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE /2 Spezzatino. “Renzi è euforico per l’effetto Draghi sulla politica italiana: ‘Nel 2023 il… - chetempochefa : 'Questo qui è un buon Lambrusco...a me piace il vino che sorride. Se ci sarà occasione lo berremo insieme...' ' Lo… - fattoquotidiano : L’arroganza del potere di Agnelli: con la sua Superlega non ci sarà più un Benevento che batte una Juventus - calovesmickey : @zaynmalik Anche se non tornerai, sarà per sempre casa tua ?? e noi saremo con te, sempre e comunque - misteruplay2016 : Outriders non sarà un live service ma quanto durerà l’action di People Can Fly -

Ultime Notizie dalla rete : Non sarà MotoGP: Marquez out, Honda a Losail con Espargaró e Bradl ... 'Abbiamo svolto dei buoni test, non vedo l'ora di correre il primo GP. Sono davvero emozionato, correre con questo team è il sogno della maggior parte delle persone. L'obiettivo? Sarà un weekend ...

Fiorentina, si è dimesso Cesare Prandelli: 'Qualcosa non va, è un mondo in cui non mi riconosco più' . Pronto il ritorno di Iachini ... sempre vicini a me e alla squadra, ma soprattutto ringrazio Firenze che so che sarà capace di capire. Sono consapevole che la mia carriera di allenatore possa finire qui , ma non ho rimpianti e non ...

Coronavirus, giornata della memoria. Draghi a Bergamo: «Lo Stato c’è e ci sarà. Sui vaccini avanti ... Il Sole 24 ORE ... 'Abbiamo svolto dei buoni test,vedo l'ora di correre il primo GP. Sono davvero emozionato, correre con questo team è il sogno della maggior parte delle persone. L'obiettivo?un weekend ...... sempre vicini a me e alla squadra, ma soprattutto ringrazio Firenze che so checapace di capire. Sono consapevole che la mia carriera di allenatore possa finire qui , maho rimpianti e...