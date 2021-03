Non è ancora confermato che a Genova sperimenteranno il farmaco anti-Covid di cui ha parlato Bassetti (Di martedì 23 marzo 2021) Il 22 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un articolo pubblicato da Genova Today il 19 marzo 2021 e intitolato «Molnupiravir, il farmaco in pastiglie efficace contro il Covid: sperimentazione a Genova». Secondo l’articolo, l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, avrebbe annunciato che questo farmaco starebbe per essere utilizzato «in via sperimentale» a Genova e altri sei centri italiani. La notizia è stata annunciata il 19 marzo 2021 da Bassetti a Primocanale e diffusa anche sulla propria pagina Facebook. Al momento la sperimentazione non è però ufficialmente confermata. L’ufficio stampa dell’Ospedale San Martino di ... Leggi su facta.news (Di martedì 23 marzo 2021) Il 22 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un articolo pubblicato daToday il 19 marzo 2021 e intitolato «Molnupiravir, ilin pastiglie efficace contro il: sperimentazione a». Secondo l’articolo, l’infettivologo Matteo, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di, avrebbe annunciato che questostarebbe per essere utilizzato «in via sperimentale» ae altri sei centri italiani. La notizia è stata annunciata il 19 marzo 2021 daa Primocanale e diffusa anche sulla propria pagina Facebook. Al momento la sperimentazione non è però ufficialmente confermata. L’ufficio stampa dell’Ospedale San Martino di ...

