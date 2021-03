«Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino», la serie tv: quando esce, dove vederla, il cast e la trama (Di martedì 23 marzo 2021) Se non ne hai letto il libro o visto il film, la conosci comunque. Perché quella di Christiane F., raccolta nelle memorie Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, è una storia di droga e caduta, così vera e scioccante che anche a distanza di 40 anni sa ancora parlare a tutti. Con la stessa urgenza. Per questo la serie che la “traduce” portandola nella nostra realtà del secondo millennio è un appuntamento imprescindibile di questa stagione televisiva. quando esce «Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino» La serie tv prodotta da Constantin Television e Amazon Studios che offre una rilettura moderna delle memorie di Christiane F., famose in tutto il mondo, sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video dal 7 maggio ... Leggi su gqitalia (Di martedì 23 marzo 2021) Se non ne hai letto il libro o visto il film, la conosci comunque. Perché quella di Christiane F., raccolta nelle memorie Noi, izoo di, è una storia di droga e caduta, così vera e scioccante che anche a distanza di 40 anni sa ancora parlare a tutti. Con la stessa urgenza. Per questo lache la “traduce” portandola nella nostra realtà del secondo millennio è un appuntamento imprescindibile di questa stagione televisiva.«Noi, izoo di» Latv prodotta da Constantin Television e Amazon Studios che offre una rilettura moderna delle memorie di Christiane F., famose in tutto il mondo, sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video dal 7 maggio ...

