No Women No Panel, l’evento delle istituzioni europee per la parità di genere (Di martedì 23 marzo 2021) Gli Uffici del Parlamento europeo in Italia e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia, organizzano un webinar, in collaborazione con Radio Rai 1 per una presenza equilibrata dei generi in tutte le discussioni pubbliche. Il webinar è moderato dalla giornalista e conduttrice del Tg1 Emma D’Aquino. Al centro del dibattito anche le politiche per la promozione della parità di genere e le misure volte a favorire l’occupazione femminile previste all’interno del Next Generation EU. Intervengono per i saluti di benvenuto il Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo Carlo Corazza e il Capo Rappresentanza della Commissione europea in Italia Antonio Parenti. Tra gli ospiti la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, la Presidente della commissione per i Diritti delle Donne e l’Uguaglianza di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 23 marzo 2021) Gli Uffici del Parlamento europeo in Italia e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia, organizzano un webinar, in collaborazione con Radio Rai 1 per una presenza equilibrata dei generi in tutte le discussioni pubbliche. Il webinar è moderato dalla giornalista e conduttrice del Tg1 Emma D’Aquino. Al centro del dibattito anche le politiche per la promozione delladie le misure volte a favorire l’occupazione femminile previste all’interno del Next Generation EU. Intervengono per i saluti di benvenuto il Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo Carlo Corazza e il Capo Rappresentanza della Commissione europea in Italia Antonio Parenti. Tra gli ospiti la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, la Presidente della commissione per i DirittiDonne e l’Uguaglianza di ...

Advertising

Linkiesta : LIVE-No Women No Panel, l’evento delle istituzioni europee per la parità di genere. La diretta del webinar del… - romasociale : ROMA CAPITALE ADERISCE A “NO WOMEN NO PANEL” - MassimoChiaram7 : RT @ASI_spazio: Oggi alle 11.30 la conferenza stampa 'Next Generation UE: politiche per la parità di genere e l’iniziativa “No Women No Pan… - elenabonetti : RT @ASI_spazio: Oggi alle 11.30 la conferenza stampa 'Next Generation UE: politiche per la parità di genere e l’iniziativa “No Women No Pan… - ASI_spazio : Oggi alle 11.30 la conferenza stampa 'Next Generation UE: politiche per la parità di genere e l’iniziativa “No Wome… -