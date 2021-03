No, Human Rights Watch non ha denunciato limitazioni del diritto di informazione da parte dei «nostri Paesi occidentali» (Di martedì 23 marzo 2021) Lunedì 22 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo dal titolo «Onu: pandemia scusa per ridurre libertà, dissenso, informazione e diritti», pubblicato il 19 marzo dal sito web Affaritaliani.it e ripreso lo stesso giorno da Imola Oggi. L’articolo oggetto della nostra verifica racconta di un allarme lanciato dall’Onu e di una denuncia de «l’organizzazione non governativa internazionale Human Rights Watch», secondo cui «83 Paesi hanno approfittato del virus per attaccare la libertà di parola». A questi Paesi, racconta Affaritaliani, «si aggiungono tanti altri, come i nostri Paesi occidentali, che hanno sospeso o limitato il ... Leggi su facta.news (Di martedì 23 marzo 2021) Lunedì 22 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo dal titolo «Onu: pandemia scusa per ridurre libertà, dissenso,e diritti», pubblicato il 19 marzo dal sito web Affaritaliani.it e ripreso lo stesso giorno da Imola Oggi. L’articolo oggetto della nostra verifica racconta di un allarme lanciato dall’Onu e di una denuncia de «l’organizzazione non governativa internazionale», secondo cui «83hanno approfittato del virus per attaccare la libertà di parola». A questi, racconta Affaritaliani, «si aggiungono tanti altri, come i, che hanno sospeso o limitato il ...

