No, George Soros non possiede il 75 per cento della casa farmaceutica Moderna (Di martedì 23 marzo 2021) Il 22 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto di George Soros, imprenditore e filantropo bersaglio da tempo di diverse teorie del complotto. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Il 75% dell’azienda Moderna appartiene a questo tizio». Si tratta di una notizia falsa. Moderna è un’azienda farmaceutica fondata nel 2010 da Derrick Rossi, Robert Langer, Kenneth R Chien e da Noubar Afeyan. Ha sede nel Massachusetts (Stati Uniti d’America), è quotata in borsa ed attiva nel campo delle biotecnologie, in particolare nella ricerca e nello sviluppo di farmaci basati sulla tecnologia che dell’Rna messaggero o mRNA. Moderna ha sviluppato, ad esempio, un vaccino a mRNA contro il nuovo Coronavirus (qui avevamo spiegato come ... Leggi su facta.news (Di martedì 23 marzo 2021) Il 22 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto di, imprenditore e filantropo bersaglio da tempo di diverse teorie del complotto. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Il 75% dell’aziendaappartiene a questo tizio». Si tratta di una notizia falsa.è un’aziendafondata nel 2010 da Derrick Rossi, Robert Langer, Kenneth R Chien e da Noubar Afeyan. Ha sede nel Massachusetts (Stati Uniti d’America), è quotata in borsa ed attiva nel campo delle biotecnologie, in particolare nella ricerca e nello sviluppo di farmaci basati sulla tecnologia che dell’Rna messaggero o mRNA.ha sviluppato, ad esempio, un vaccino a mRNA contro il nuovo Coronavirus (qui avevamo spiegato come ...

