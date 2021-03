No ai brani sulla malavita: una legge m5s manderebbe in galera Ornella Vanoni e altri cantanti (video) (Di martedì 23 marzo 2021) I 5 Stelle hanno presentato una legge che, se fosse approvata, manderebbe sicuramente in galera Ornella Vanoni. Probabilmente Francesco De Gregori, Paolo Belli e i Pooh. E con certezza matematica la metà dei rapper italiani e internazionali. Tutte canzoni che celebrano più o meno indirettamente la malavita. E’ stata infatti depositata alla Camera, una proposta di legge per impedire di cantare brani che “inneggiano alla criminalità, alla malavita e alla mafia”. La proposta di legge è firmata da Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle. Non serve essere Mario Luzzato Fegiz o Vincenzo Mollica per sapere che centinaia di brani si ispirano a fatti criminali. Nè occorre essere uno storico dellla ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 marzo 2021) I 5 Stelle hanno presentato unache, se fosse approvata,sicuramente in. Probabilmente Francesco De Gregori, Paolo Belli e i Pooh. E con certezza matematica la metà dei rapper italiani e internazionali. Tutte canzoni che celebrano più o meno indirettamente la. E’ stata infatti depositata alla Camera, una proposta diper impedire di cantareche “inneggiano alla criminalità, allae alla mafia”. La proposta diè firmata da Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle. Non serve essere Mario Luzzato Fegiz o Vincenzo Mollica per sapere che centinaia disi ispirano a fatti criminali. Nè occorre essere uno storico dellla ...

Advertising

SecolodItalia1 : No ai brani sulla malavita: una legge m5s manderebbe in galera Ornella Vanoni e altri cantanti (video)… - csanextemerson : RT @Uhuru_rw: #Uhuru 125b 2^ parte dedicata alla musica e alla #lotta del popolo #Saharawi. Brani tratti da “Sahrauis: music of Western Sa… - RadioWombatFi : RT @Uhuru_rw: #Uhuru 125b 2^ parte dedicata alla musica e alla #lotta del popolo #Saharawi. Brani tratti da “Sahrauis: music of Western Sa… - Uhuru_rw : #Uhuru 125b 2^ parte dedicata alla musica e alla #lotta del popolo #Saharawi. Brani tratti da “Sahrauis: music of… - DJFunkyGrrL : RT @GabrielePezone: Sulla rivista spagnola 'Pasarela de asfalto' è stato pubblicato un articolo inerente il cd 'Solamente amore' di Desire… -

Ultime Notizie dalla rete : brani sulla B&W 607S2 Anniversary piccoloPREZZO grandeSUONO viene riprodotta con una bellissima luminosità e l'ottima registrazione dei brani fa si che le alte ... Il pianoforte è spostato sulla destra, come da registrazione e la musica va ben oltre la linea dei ...

Dante nel mondo: letture dagli Istituti di Cultura Italiani fino al 25 marzo ... con un evento dal titolo Che via prenderemo? sulla seconda delle tre Cantiche della Commedia, con ... Il primo da Istanbul , alle 10, con musica e letteratura, con brani originali per l'occasione ...

Tensioni Russia-Usa e canzoni sulla Guerra Fredda Libertà Musica, Minghi: nuovo singolo il 26 marzo Esce il 26 marzo in radio e in digitale “NAVI O MARINAI” il nuovo singolo inedito di Amedeo Minghi, pubblicato dalla LEAD RECORDS con M.Z.Q. Edizioni Musicali e scritto insiem ...

Il cantautore Ross esce con il singolo “Maradò”, omaggio a D10S. Il video Il cantautore Ross esce con il singolo ‘Maradò’, II atto della Trilogia del D10S: parole e musica per rendere omaggio a Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi, venuto a manc ...

viene riprodotta con una bellissima luminosità e l'ottima registrazione deifa si che le alte ... Il pianoforte è spostatodestra, come da registrazione e la musica va ben oltre la linea dei ...... con un evento dal titolo Che via prenderemo?seconda delle tre Cantiche della Commedia, con ... Il primo da Istanbul , alle 10, con musica e letteratura, conoriginali per l'occasione ...Esce il 26 marzo in radio e in digitale “NAVI O MARINAI” il nuovo singolo inedito di Amedeo Minghi, pubblicato dalla LEAD RECORDS con M.Z.Q. Edizioni Musicali e scritto insiem ...Il cantautore Ross esce con il singolo ‘Maradò’, II atto della Trilogia del D10S: parole e musica per rendere omaggio a Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi, venuto a manc ...