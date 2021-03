Nitto Santapaola, chi è il boss mafioso detto il Licantropo: la sua storia (Di martedì 23 marzo 2021) Nitto Santapaola è considerato uno tra i più potenti e sanguinari boss mafiosi di Cosa Nostra. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui. Benedetto Santapaola detto Nitto è un mafioso italiano, considerato uno tra i più potenti e sanguinari boss mafiosi di Cosa Nostra. È soprannominato anche “il Cacciatore” (per via della L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 marzo 2021)è considerato uno tra i più potenti e sanguinarimafiosi di Cosa Nostra. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui. Beneè unitaliano, considerato uno tra i più potenti e sanguinarimafiosi di Cosa Nostra. È soprannominato anche “il Cacciatore” (per via della L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

gabbianismo : @MimmoAdinolfi Umberto Tozzi migliore esibizione di Sanremo 2021 e questo non lo può negare nemmeno Nitto Santapaola - ILOVEPACALCIO : Il nipote del boss Nitto #Santapaola venne escluso dal club ?? Clamorosa svolta in arrivo - AdornatoAntonio : RT @EM1L10F: Riammesso in squadra Pietro #Santapaola, il calciatore primavera del #Cosenza, escluso perché nipote del boss. Non si hanno no… - infoitsport : Pietro Santapaola, il nipote del boss Nitto reintegrato dal Cosenza: «Ritiriamo la denuncia» - xdiciasettex : #leiene sei il nipote di Nitto santapaola e non sai delle stragi, delle persone morte per colpa della mafia, non sa… -