NBA, operato LaMelo Ball: sarà rivalutato tra quattro settimane (Di martedì 23 marzo 2021) Il rookie dei Charlotte Hornets LaMelo Ball è stato operato oggi in seguito alla frattura rimediata al polso destro e sarà rivalutato tra un mese, a riportarlo è Shams Charania di The Athletic. Vi sono quindi possibilità che il classe 2001 tornare in azione all’interno di questa stagione: una stagione che molto probabilmente vedrà gli Hornets impegnati ai playoff, dove l’apporto del fratello di Lonzo potrebbe essere tutto tranne che superfluo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Il rookie dei Charlotte Hornetsè statooggi in seguito alla frattura rimediata al polso destro etra un mese, a riportarlo è Shams Charania di The Athletic. Vi sono quindi possibilità che il classe 2001 tornare in azione all’interno di questa stagione: una stagione che molto probabilmente vedrà gli Hornets impegnati ai playoff, dove l’apporto del fratello di Lonzo potrebbe essere tutto tranne che superfluo. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #NBA Operato LaMelo Ball, sarà rivalutato tra quattro settimane: speranze di riaverlo in campo in questa stagione - Basketcaffe : #NBA - Per @ShamsCharania LaMelo Ball si è operato per sistemare la frattura al polso destro e verrà rivalutato tra… - bball_evo : NBA ???? - Forse la stagione di LaMelo Ball non è del tutto andata: il rookie si è operato oggi e verrà rivalutato tr… - dchinellato : ???? Knicks Julius Randle fined $15k for directing inappropriate language toward a game official and public criticism… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA operato NBA, Caris Levert: debutto in maglia Pacers, il tumore è alle spalle Durante le visite di controllo seguite alla trade che a gennaio lo ha portato a Indiana al giocatore era stata trovata una massa tumorale al rene sinistro per la quale è stato operato . Ora ...

NBA, Caris LeVert pronto all'esordio con i Pacers: il tumore è definitivamente alle spalle Operato immediatamente, il n°22 dei Pacers ora è pronto a tornare in campo, in un debutto con la sua nuova maglia che avverrà nella notte contro i Suns: " Tornare a giocare sarà una gioia assoluta : ...

NBA, operato LaMelo Ball: sarà rivalutato tra quattro settimane Sportface.it NBA, operazione riuscita per LaMelo Ball: verrà rivalutato tra 4 settimane Perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al polso destro di LaMelo Ball. La condizione della stellina di Charlotte, front-runner per il titolo di Rookie off the Year 2020-21, verrà rivalutata ...

2K Games acquisisce la divisione videoludica di HookBang, lavorerà anche su NBA 2K 2K Games ha annunciato di aver acquisito la divisione di videogiochi di HookBang ad Austin. Il team sarà integrato in Visual Concepts, uno studio interamente di proprietà di 2K e sviluppatore di NBA 2 ...

Durante le visite di controllo seguite alla trade che a gennaio lo ha portato a Indiana al giocatore era stata trovata una massa tumorale al rene sinistro per la quale è stato. Ora ...immediatamente, il n°22 dei Pacers ora è pronto a tornare in campo, in un debutto con la sua nuova maglia che avverrà nella notte contro i Suns: " Tornare a giocare sarà una gioia assoluta : ...Perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al polso destro di LaMelo Ball. La condizione della stellina di Charlotte, front-runner per il titolo di Rookie off the Year 2020-21, verrà rivalutata ...2K Games ha annunciato di aver acquisito la divisione di videogiochi di HookBang ad Austin. Il team sarà integrato in Visual Concepts, uno studio interamente di proprietà di 2K e sviluppatore di NBA 2 ...